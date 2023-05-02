Покатов Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Покатов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3265. ПОКАТОВ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 33 л. Гр. г. Мурома;—Р. В. Т. Т. Моск.-Курск. ж. д. Хищение, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 5 л. Исп. 11 марта 922.
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