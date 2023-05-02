Курнакова Вера Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курнакова
- Имя
- Вера
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 74046. КУРНАКОВА, ВѢРА ПЕТРОВА. К. Томск. у., Спасск. в., пос. Ивановскаго, 43 л., рд. Кузнецк. у., въ д. Арямской; — Омск. С. П., 2 отд. 13, 134, 135, 148, 1450, 1451 и 3 ч.1453 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 2 Іюля 907.
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