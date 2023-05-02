Свиридов Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свиридов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10354. СВИРИДОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 24 л., Белебеевск. к., Альшеевск. в. и д. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. ст. 2 ч. 86, 180 п. «в», 189, 220, 222, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 23/ХІ — 24
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.