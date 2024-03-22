Молчанова Таисия Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Молчанова
- Имя
- Таисия
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 54613. МОЛЧАНОВА, ТАИСІЯ АНДРЕЕВА Лиш. ос. пр. изъ к. Кинешемск. у., Горковск. в., с. Пѣшкова, 47 л., рд. въ г. Кинешмѣ; — Костром. О. С., 121, 124, 134, 152 и 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 7 Марта 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 905 г. № 15256. 900 99923 1655 У.; 91 142286 1655 У.; 96 93640 1655 У.; 90 45593 169 М.; 92 115606 1655 У.; 90 24949 169 М.
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