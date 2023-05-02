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Жулин Андрей Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жулин
Имя
Андрей
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
20452. ЖУЛИНЪ, Андрей Константиновъ. Мѣщ. г. Пензы (чернораб.), 32 л.; приг. М. С. 3 уч. Пензен. окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 9 Окт. 1886 г.

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