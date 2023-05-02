Кунаев Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кунаев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 321
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22664. КУНАЕВЪ, Ѳедоръ Ивановъ. Кр. Раненбург. у., Дубовск. в., с. Дубовки (маляръ), 35 л.; приг. Екатеринослав. Съѣзд. М. С., за покуш. на кражу, по 3 п. 171 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 нед. Исп. 12 Янв. 1887 г.
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