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Малышев Федор Ионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малышев
Имя
Федор
Отчество
Ионов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
135744. МАЛЫШЕВЪ, ФЕДОРЪ ІОНОВЪ. К. Меленков. у., Заколпск. в., д. Лѣсниковой, 26 л.; — Муромск. Г. С. 12 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 26 Окт. 909. 907 5078 169 М.

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