Малышев Федор Ионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ионов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135744. МАЛЫШЕВЪ, ФЕДОРЪ ІОНОВЪ. К. Меленков. у., Заколпск. в., д. Лѣсниковой, 26 л.; — Муромск. Г. С. 12 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 26 Окт. 909. 907 5078 169 М.
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