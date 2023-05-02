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Сякушов Шариф Фахретдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сякушов
Имя
Шариф
Отчество
Фахретдинов
Дата исполнения приговора
__ январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 579
Источник
Скан
Оригинальная запись
27401. СЯКУШОВЪ, Шарифъ Фахретдиновъ. Кр. Кузнецк. у., Купчеровск. в., д. Могилокъ (хлѣбопаш.), 35 л.; приг. М. С. 3 уч. Кузнецк. окр., по 169, 2 и 3 п. 170 ст. У. о нак. и 2 ст. зак. 18 Марта 1880 г., въ тюрьму на годъ. Исп. въ Январѣ 1887 г.

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