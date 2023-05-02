Носикова Елизавета Гурьяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Носикова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Гурьяновна
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6075. НОСИКОВА, ЕЛИЗАВЕТА ГУРЬЯНОВНА, 20 л. Гр. Болховск. у., Моховицк. в. и с.;—Н. С. 10 уч. Болховск, окр. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 30 мая 921.
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