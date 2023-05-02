Манушенко Иван Власов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Манушенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Власов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 104734. МАНУШЕНКО, ИВАНЪ ВЛАСОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кузнецк. у., Яминск. в., Д. Чесноковой, 24 л., рд. Полоцк. у., Замшанск. в., въ с. Кушлякахъ; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 1545 У., по сов. съ приг. сего С отъ 16 Дек. 908 г. (9 и 1692 У.—тюр- 6 м.), арест. отд. 5 л. Исп. 20 Іюня 909.
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