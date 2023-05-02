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Цветов Александр Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цветов
Имя
Александр
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
08 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 317
Источник
Скан
Оригинальная запись
13559. Цветов Александр Павлов., 28 л., Вологоцск. у., Грязовецк. р., д. Мокрынино. Н. С. 6 уч. Вологодск. у. Ст. 175, л. с. 5 л., п. п. 3 г. 8 июля 927.

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