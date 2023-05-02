Цветов Александр Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 317
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13559. Цветов Александр Павлов., 28 л., Вологоцск. у., Грязовецк. р., д. Мокрынино. Н. С. 6 уч. Вологодск. у. Ст. 175, л. с. 5 л., п. п. 3 г. 8 июля 927.
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