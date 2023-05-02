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Курятников Николай Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курятников
Имя
Николай
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
03 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
134966. КУРЯТНИКОВЪ, НИКОЛАЙ ФИЛИППОВЪ. К. изъ сс. посел. Томск. у., Уртачск. в., д. Батуриной, 40 л., рд. Моршан. у., Ольховск. в.. въ с. Ламкахъ;—М. С. 4 уч. Томск. у., 5 п. 170 и 2 п. 170* М., тюр. 1 г. и 2 м. Исп. 3 Іюля 909. 6 Окт. 89 г. Томск. Губ. С., 170 М.—тюр. 1 г. 83 13931 1642 У.

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