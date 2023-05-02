Палей Андрей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Палей
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 552
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15510. ПАЛЕЙ, АНДРЕЙ МИХАЙЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Томашов. у. и гм., д. Пасѣки, 60 л.; — Люблин. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., арест, отд. 2½ г. Исп. 31 Окт. 908. | 906 50745 1655 У. | 92 116902 1655 У. | 904 7149 1655 У. | 89 71488 1483 и 1655 У. | 900 102299 1647 У. | 87 52641 1647 У. | 96 95412 1655 У. | 82 67541 1647 У.
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