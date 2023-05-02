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Павлов Михаил Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Михаил
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
8883. Павлов Михаил Гаврилов., 20 л., Ядринск. р. (Чуваш. АССР), д. Юманай. Гл. С. Чуваш. АССР. Ст. 1 ч. 153, л. с. 3 г. 30 сент. 927.

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