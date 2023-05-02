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Ананьев Михаил Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ананьев
Имя
Михаил
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
177. АНАНЬЕВ, МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ, 19 л. Гр. Ставропольск. у., Мусорск. в., д. Тогины; — Н. С. 4 уч. г. Самары. Покупка крад., лиш. св. 6 м. Исп. 6 дек. 919.

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