Ананьев Михаил Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ананьев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 177. АНАНЬЕВ, МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ, 19 л. Гр. Ставропольск. у., Мусорск. в., д. Тогины; — Н. С. 4 уч. г. Самары. Покупка крад., лиш. св. 6 м. Исп. 6 дек. 919.
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