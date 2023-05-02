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Власенко Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власенко
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
2441. ВЛАСЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 32 л., б. Царицынск. г., Ленинск. у., Капустино-Ярск. в. и с. Н. С. 3 р. Ленинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. Исп. 9 окт. 923.

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