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Волонцевич Мечислав-Габриель Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волонцевич
Имя
Мечислав-Габриель
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1518. ВОЛОНЦЕВИЧЪ, МЕЧИСЛАВЪ-ГАБРІЕЛЬ Францевъ. К. Бендин. у., гм. Кромоловъ, д. Заверце, 19 л.; — Кѣлецк О. С., 119, 2 п. 134, 135, 139, 13, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 30 Дек. 906.

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