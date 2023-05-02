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Франк Василий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Франк
Имя
Василий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
30 январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 616
Источник
Скан
Оригинальная запись
28080. ФРАНКЪ, Василій Петровъ. Ув. въ зап. канон. 37 арт. бриг. (рѣщ. по дереву), 31 г., род. въ г. Кронштадтѣ; приг. С.-П.-бург. Ст. М. С. 15 уч., за участ. въ кражѣ, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 30 Янв. 1887 г.

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