Быченков Егор Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыченков Егор Прокофьевич

Быченков Егор Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Быченков
Имя
Егор
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
23 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
998. БЫЧЕНКОВ, ЕГОР ПРОКОФЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Себежск. у., Савинск. в., д. Заборицы; — Н. С. 5 р-на Великолуцк. у. Грабеж, лиш. св. 10 л. Исп. 23 июня 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close