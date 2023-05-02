Попов Федор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9798. Попов Федор Васильев., 30 л., г. Верхнеуральска. Гл. С. Баш. АССР. Ст. 58², л. с. 2 г., п. п. 2 г. 24 мар. 927.
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