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Пестов Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пестов
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
8631. ПЕСТОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 49 л., г. Вятки. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 105, 108, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 6 сентября 924.

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