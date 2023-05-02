Базанов Иван Онисимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базанов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Онисимов
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46646. БАЗАНОВЪ, ИВАНЪ ОНИСИмовъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мышкинск. у., Ново-Никольск. В.; — Ревельск. О. С., 18 Янв. 911, 133 и 1464 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 129425, прест. отд. 3 г. и 8 м. Исп. 28 Февр. 911. 906 53698 1643 У. | 900 61975 1465 У. 904 637 169 М.
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