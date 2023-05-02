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Гао-Де-Лин Китайск

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гао-Де-Лин
Имя
Китайск
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
1476. ГАО-ДЕ-ЛИН. Китайск. п.; — Н. С. 2 отд. Василеостр. р-на г. Петрограда. Грабеж, лиш. св. 1 г. Исп. 23 дек. 919.

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