Кельбенко-Кельбан Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кельбенко-Кельбан
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4536. КЕЛЬБЕНКО-КЕЛЬБАН ДМИТРИЙ ИВА НОВИЧ, 25 л., Киевск. г., г. Канева. Н. С. 2 уч. Вышне-Волоцк. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 14/ХІ—24.
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