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Рванцов Григорий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рванцов
Имя
Григорий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
20 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
68224. Рванцовъ, Григорій Федоровъ. К. Козлов, у., Сабуро-Покровск. в., с. Покровскаго, 48 л.; — 3. Н. 4 уч, Козлов, у., 169 и 171 М., тюр. 1 ½ м. Исп. 20 Апр. 907. 

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