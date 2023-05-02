Рванцов Григорий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рванцов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 68224. Рванцовъ, Григорій Федоровъ. К. Козлов, у., Сабуро-Покровск. в., с. Покровскаго, 48 л.; — 3. Н. 4 уч, Козлов, у., 169 и 171 М., тюр. 1 ½ м. Исп. 20 Апр. 907.
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