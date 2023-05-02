Мелентьев Георгий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелентьев Георгий Федорович

Мелентьев Георгий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мелентьев
Имя
Георгий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
22 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8992. МЕЛЕНТЬЕВ (он же ДУБСКИЙ) ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ, 26 л., г. Троицкосавка. Прибайкальск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 22 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close