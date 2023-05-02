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Тапталов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тапталов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
19500. ТАПТАЛОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Псковск. у., Псково-Градск. в., сл. Пановой; — Н. С. 1 р. Псковск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. условно, с отпр. на фр. Исп. 11 мая 920.

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