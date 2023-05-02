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Звонов Петр Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Звонов
Имя
Петр
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
17 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3483. ЗВОНОВ ПЕТР ЗАХАРОВИЧ, 33 л., г. Скопина. Н. С. 1 уч. Скопинск у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. В. З. С. 17/Ѵ—24.

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