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Кочетков Трофим Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочетков
Имя
Трофим
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6851. КОЧЕТКОВ ТРОФИМ ДАНИЛОВИЧ, 43 л., Рязанск. у., Рыбновск. в., с. Теваль, Рязанск. Губсуд. Ст. 116, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 9 ноября 923.

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