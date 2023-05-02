Колесникова Феодора Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колесникова
- Имя
- Феодора
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51376. КОЛЕСНИКОВА, ФЕОДОРА ФИЛИППОВА, 50 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сквирск. у., Паволочск. в., с. Миньковцевъ;— М. С. 5 уч. Сквирск. окр., 25 Февр. 911, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Марта 911. 909 78966 1647 У. | 903 23159 169 М. |904 73025 170 М. | 98 78202 169М. |903 64154 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.