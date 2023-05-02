Миннибаев Нурислам
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миннибаев
- Имя
- Нурислам
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5459. МИННИБАЕВ, НУРИСЛАМ, 27 л. Гр. Бирск. у., Мишкинс. в., д. Сабаевой;—Н. С. 12 уч. Бирск. р. Грабеж, лиш. св. 5 л. Исп. 7 нояб. 920.
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