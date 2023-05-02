Гончарик Казимир Викторович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончарик
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Викторович
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3157. ГОНЧАРИК КАЗИМИР ВИКТОРОВИЧ, 19 л., Рд. в Виленск. г., Ошмянск. у. Томск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 105 и 116, лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 25 июля 923.
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