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Гончарик Казимир Викторович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гончарик
Имя
Казимир
Отчество
Викторович
Дата исполнения приговора
25 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
3157. ГОНЧАРИК КАЗИМИР ВИКТОРОВИЧ, 19 л., Рд. в Виленск. г., Ошмянск. у. Томск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 105 и 116, лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 25 июля 923.

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