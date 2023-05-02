Мукосеев Василий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мукосеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24211. МУКОСѢЕВЪ (онъ же Билькуновъ), Василій Петровъ. Кр. Мышкин. у., Васильковск. в., д. Лопатовой (плотн.), 25 л.; приг. М. С. 1 уч. Углич. окр. (во 2 р., см. 1884 г. № 23247), по 169 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 5 м. Исп. 20 Янв. 1887 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.