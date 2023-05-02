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Караваев Петр Агафонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Караваев
Имя
Петр
Отчество
Агафонов
Дата исполнения приговора
04 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
65335. КАРАВАЕВЪ, ПЕТРЪ АГАФОНОВЪ. Мщ. г. Екатеринбурга, 21 г.; — Екатеринбургск. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Іюня 907. | 903 32878 177 М. | 902 53429 169 М.

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