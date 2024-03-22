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Ошкуков Моисей Федулов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ошкуков
Имя
Моисей
Отчество
Федулов
Дата исполнения приговора
08 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
67611. ОШКУКОВЪ, МОИСЕЙ ФЕДУЛОВЪ. К. Тюмен. у., Тугулумск. в., д. Лучинкиной, 21 г.; — М. С. 1 уч. Тюмен. у., 12, 173, 2 п. 174 и 1 п. 175 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Авг. 907. 904 61339 169 М. 

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