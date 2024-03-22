Ошкуков Моисей Федулов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ошкуков
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Федулов
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67611. ОШКУКОВЪ, МОИСЕЙ ФЕДУЛОВЪ. К. Тюмен. у., Тугулумск. в., д. Лучинкиной, 21 г.; — М. С. 1 уч. Тюмен. у., 12, 173, 2 п. 174 и 1 п. 175 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Авг. 907. 904 61339 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.