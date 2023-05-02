Гиза Матеуш Томашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гиза
- Имя
- Матеуш
- Отчество
- Томашев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131317. ГИЗА, МАТЕУШЪ ТОМАШЕВЪ. Мщ. пос. и гм. Солецъ, Илжецк. у., 64 л., рд. въ д. Кемпа Хостецкая, гм. Щекарковъ, Ново-Александрійск. у.; — Гм. С. О окр. Ново-Александрійск. у. 11 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 29 Сент. 909. | 908 101917 169 М.
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