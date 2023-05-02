Федоров Иван Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140444. ФЕДОРОВЪ, ИВАНЪ АКИМОВЪ. Каз. пос. и ст. Дурновской, Хопер. окр., 30 л.; — М. С. 2 уч. Хопер. окр. 7 Іюля 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 26 Окт. 909. | 904 9698 170¹ М.
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