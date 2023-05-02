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Башмаков-Варнак Василий Ивано­вич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Башмаков-Варнак
Имя
Василий
Отчество
Ивано­вич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
2052. БАШМАКОВ-ВАРНАК ВАСИЛИЙ ИВАНО­ВИЧ, 32 л., Демянск. у., Семеновск. в., д. Маку­шевой. Н. С. 3 уч. Демянск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в за­кон. силу 14 июня 923.

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