Пищальникова Марианна Станиславова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пищальникова
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Станиславова
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106524. ПИЩАЛЬНИКОВА, МАРІАННА Станиславова. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Петрокова, 57 л.; — Петроков. О. С., 114, 134, 135, 9, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 27 Іюля 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 94815. | 906 5932 1655 У. | 97 105297 1655 У. | 904 81515 1655 У. | 97 94025 1655 У. | 908 72678 1655 У. | 93 106163 1655 У. | 900 103213 1655 У. | 92 74818 174 М. | 900 103212 1655 У. | 88 88695 1655 У. | 98 96446 1655 У. | 86 24983 169 М.
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