Фит Томаш Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фит
- Имя
- Томаш
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 387
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89219. ФИТЪ, ТОМАШЪ ОСИПОВЪ, 52 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Любартов. у., гм. и д. Рудно; — Гм. С. 2 окр. Ліобартов. у., 19 Апр. 911, 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 7 Мая 911. | 905 36387 1 ч. 1655 У. | 89 106716 1655 У. | 901 44747 169 М. | 85 71229 1647 У. | 900 49550 170¹ М. | 83 31564 170 М. | 94 68203 172 М.
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