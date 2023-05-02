Прозоров Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прозоров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 486
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25692. ПРОЗОРОВЪ, Иванъ Николаевъ. Ув. въ зап. ряд. (чернораб.), 31 г., род. Черн. у., въ д. Орловкѣ; приг. М. С. 10 уч. г. Одессы (во 2 р.), за покуш. на кражу, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 5 м. Исп. 25 Окт. 1886 г.
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