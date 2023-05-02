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Люментин Агния Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Люментин
Имя
Агния
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
26 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8406. ЛЮМЕНТИН АГНИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 21 г., б. Екатеринбургск. у., с. Утко-Новый Завод. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 февр. 923.

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