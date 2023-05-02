Люментин Агния Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Люментин
- Имя
- Агния
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8406. ЛЮМЕНТИН АГНИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 21 г., б. Екатеринбургск. у., с. Утко-Новый Завод. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 февр. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.