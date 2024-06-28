Гудимчук Кондратий Лукьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гудимчук
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Лукьянов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46327. ГУДИМЧУКЪ, КОНДРАТІЙ ЛУКЬЯновъ. К. Житомірск. у., Андрушевск. в., с. Павелкъ, 41 г.; — Кіев. С. П., 149 и 271 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 27 Мая 905.
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