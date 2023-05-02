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Дзярковский Антон Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дзярковский
Имя
Антон
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
46493. ДЗЯРКОВСКІЙ, АНТОНЪ ОСИповъ. К. Плонск. у., гм. Шумлинъ, 30 л., рд. т. же у., въ гм. Шумилитъ; — Варшав. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 9, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Мая 905. | 902 12351 1655 У. | 94 77975 170 М. | 900 91036 1655 У.

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