Дзярковский Антон Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзярковский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46493. ДЗЯРКОВСКІЙ, АНТОНЪ ОСИповъ. К. Плонск. у., гм. Шумлинъ, 30 л., рд. т. же у., въ гм. Шумилитъ; — Варшав. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 9, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Мая 905. | 902 12351 1655 У. | 94 77975 170 М. | 900 91036 1655 У.
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