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Латышев Егор Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Латышев
Имя
Егор
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
14 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7926. ЛАТЫШЕВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 25 л., Епифановск. у., Куликовск. в., с. Монастырщины. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 142, 184 ч. 2, расстрел по амн. замен., лиш. св. 10 л. и пор. пр. 4 г. Исп. 14 июля 923.

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