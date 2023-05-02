Латышев Егор Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Латышев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7926. ЛАТЫШЕВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 25 л., Епифановск. у., Куликовск. в., с. Монастырщины. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 142, 184 ч. 2, расстрел по амн. замен., лиш. св. 10 л. и пор. пр. 4 г. Исп. 14 июля 923.
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