Короваев Козьма Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Короваев
- Имя
- Козьма
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6574. КОРОВАЕВ КОЗЬМА ТИМОФЕЕВИЧ, 22 л.. Орловск. у., Подрельск. в., Н. С. 1 уч. Орловск. у., Ст. 140, лиш. св. 2 г., Исп. 18 авг. 923.
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