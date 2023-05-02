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Короваев Козьма Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Короваев
Имя
Козьма
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
18 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6574. КОРОВАЕВ КОЗЬМА ТИМОФЕЕВИЧ, 22 л.. Орловск. у., Подрельск. в., Н. С. 1 уч. Орловск. у., Ст. 140, лиш. св. 2 г., Исп. 18 авг. 923.

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