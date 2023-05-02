Коротков Николай Макарьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Макарьевич
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6645. КОРОТКОВ НИКОЛАЙ МАКАРЬЕВИЧ, 95 л., Ветлужск. у., Рождественск. в., Нижегородск. Губсуд, Ст. ст. 106 ч. 2, 113 ч. 1 и 145, лиш. св. 3 г., Исп. 25 дек. 923.
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