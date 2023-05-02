Волков Алексей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45825. ВОЛКОВЪ, АЛЕКСѢЙ СТЕПАНОВЪ. К. Псковск. у., Логазовск. в., д. Неклочей, 18 л.; — Г. С. 2 уч. г. Пскова, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Мая 905.
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