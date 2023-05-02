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Анищенко Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анищенко
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
37473. АНИЩЕНКО, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. сс.-п. Красноярск. у., Заледѣевск. в., с. Арейскаго, 35 л., рд. Камышинск. у., въ Котовск. в. и с.; — Иркутск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 2 г. Исп. 12 Апр. 905. | 89 53354 1525 и 1642 У.

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