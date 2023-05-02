Ахдизянов Исмагил Ахдизянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахдизянов
- Имя
- Исмагил
- Отчество
- Ахдизянович
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12949. АХДИЗЯНОВ, ИСМАГИЛ АХДИЗЯНОВИЧ, 59 л. Гр. Арск. у., Кармышск. в., д. Верхней Корсы; — Н. С. 6 уч. Казанск. у. Неуплата налог., лиш. св. 5 л. Исп. 7 янв. 920.
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